ドジャース×村上隆──笑顔の花が咲く、アートとスポーツの新しい祝祭
ロサンゼルス・ドジャースと現代アーティスト・村上隆氏によるコラボレーション「Los Angeles Dodgers x Takashi Murakami World Series Championship Collection」が、11月8日よりファナティクス・ジャパン公式ストアとMLB SHOPで受注販売を開始しました。2025年のワールドシリーズ制覇を記念した限定コレクションです。
™/© 2025 MLB
アートが記録する“勝利”の記憶
本コレクションでは、ドジャースのチャンピオンエンブレムに加え、村上隆氏の代名詞である“カラフルな笑顔の花”があしらわれたTシャツとフーディーが登場。日本語カタカナで描かれた「ドジャース」のロゴが並び、アメリカンベースボールの象徴的なアイコンと日本のポップカルチャーが出会います。
™/© 2025 MLB
ブルー、チャコールグレー、ホワイトの3色展開で、価格はTシャツが13,200円（税込）、フーディーが28,600円（税込）。キッズサイズもラインナップし、世代を超えて楽しめる構成となっています。
™/© 2025 MLB
村上隆が映す「スポーツの祝祭」
村上氏とドジャースの関係は、2024年の「村上隆×MLB Tokyo Series」での初コラボレーションに始まりました。即日完売となったそのシリーズに続き、村上氏はロサンゼルスのドジャースタジアムで開催された「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」で始球式を務め、アートと野球の世界をつなぐ象徴的な存在となりました。
™/© 2025 MLB
今回の“ワールドシリーズ優勝記念コレクション”は、その物語の最新章。村上氏の作品が放つ祝祭的なエネルギーは、ドジャースの栄光とファンの熱狂を象徴し、アートがスポーツの記憶を永遠に刻む試みといえます。
™/© 2025 MLB
村上隆の「スーパーフラット」な世界観と、ドジャースのチームスピリット。両者の融合は、単なるファッションコラボを超え、カルチャーの翻訳としてのデザインを体現しています。村上氏の花は“喜び”と“再生”の象徴。勝利の歓喜と、それを支えた人々への賛辞を、ポップで親しみやすいかたちで表現しています。
【販売情報】
Los Angeles Dodgers x Takashi Murakami World Series Championship Collection
発売日：2025年11月8日（土）6:00（日本時間）
販売：ファナティクス・ジャパン公式ストア／MLB SHOP
サイズ：S／M／L／XL／2XL／130／150
カラー：（Tシャツ） ホワイト、ブラック、ブルー、チャコールグレー
（フーディー） ブラック、ブルー、チャコールグレー
価格：（Tシャツ） 13,200円（税込）、キッズ：9,900円（税込）
（フーディー） 28,600円（税込）、キッズ：25,300円（税込）
