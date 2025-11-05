ボリビアサッカー連盟(FBF)は4日、今月の国際Aマッチデーに向けたボリビア代表メンバーを発表した。同代表は14日に韓国代表と対戦した後、18日に東京・国立競技場で日本代表と対戦する。昨年7月からオスカル・ビジェガス監督が率いるボリビア代表は北中米W杯南米予選を7位で終え、来年3月に行われる大陸間プレーオフの出場が決定済み。今回の2試合はプレーオフ前最後の重要な活動となる。ボリビア代表は9月のW杯南米予選でブ