高羽奈美子さんが殺害された事件の容疑者が逮捕され、報道陣の取材に応じる夫の悟さん＝31日夜、名古屋市1999年に主婦高羽奈美子さんを殺害したとして逮捕された安福久美子容疑者は、奈美子さんの夫悟さんの高校の同級生で、同じソフトテニス部に所属していた。悟さんは「一生懸命部活に取り組む、おとなしい女性という印象」と振り返る。容疑者宅近くの住民は「優しいお母さんというイメージ。信じられない」と驚いた。悟さん