東京駅八重洲北口の「東京ギフトパレット」で、秋の味覚が楽しめる『あんバタースイーツフェア』が2025年11月1日(土)～30日(日)まで開催されます。YouTuber【うさもぐ】監修の限定スイーツや、この期間しか味わえない新作が勢ぞろい♡ また、11月8日(土)には牛乳スイーツブランド「あさぎり牛乳」もニューオープン。東京駅の手土産選びがますます楽しくなりそうです♪ 東京駅限定