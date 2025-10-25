甘じょっぱ党集合♪東京駅「東京ギフトパレット」で味わうあんバタースイーツフェア

東京駅八重洲北口の「東京ギフトパレット」で、秋の味覚が楽しめる『あんバタースイーツフェア』が2025年11月1日(土)～30日(日)まで開催されます。YouTuber【うさもぐ】監修の限定スイーツや、この期間しか味わえない新作が勢ぞろい♡ また、11月8日(土)には牛乳スイーツブランド「あさぎり牛乳」もニューオープン。東京駅の手土産選びがますます楽しくなりそうです♪

“食欲の秋”にぴったりな『あんバタースイーツフェア』では、あんバターマニアYouTuber【うさもぐ】が監修した東京ギフトパレット限定スイーツが登場。

【東京會舘】の「ディナーロールあんバターマリトッツォ」（702円）は、軽やかなバタークリームと薔薇の香るあんこが絶妙なハーモニー♡

【大角玉屋】の「ほくほく餡バターぜんざい」（480円）は、十勝産小豆に白玉やさつまいもを添えた秋らしい味わいです。

さらに【アマンド東京】からは「ナポレオンパイ」（750円）が登場。サクサクの生地にあんことバターがとろける贅沢な逸品です。

新作から定番まで♪個性豊かなラインアップ

フェア限定の新作スイーツも見逃せません。【パティスリー キハチ】の「抹茶ショコラあんバターシュー」（600円）は、4層のクリームをサンドした和洋折衷スイーツ。

【ジェイ・ドゥ・セルクル】の「TOKYOあんバターローズフィナンシェ」（972円・5個入）は、有機素材の優しい甘さが魅力。

さらに、通年販売の人気商品【BAKERS gonna BAKE】「あんバタースコーンサンド」（520円）や、【岡田謹製 あんバタ屋】の「定番あんバタパン」（324円）もフェアで再注目を集めています。

新店舗「あさぎり牛乳」もオープン！

11月8日(土)には、朝霧高原の牛乳を使用したスイーツブランド「あさぎり牛乳」がニューオープン。

ミルクのコクを生かしたプリンやシュークリームなど、やさしい味わいのスイーツが並びます。

東京駅でのショッピングや出張帰りに、ほっと一息つくご褒美スイーツとしてもぴったりです。

この秋限定♡東京ギフトパレットで甘い幸せを

秋の東京駅を彩る『あんバタースイーツフェア』は、限定感たっぷりのスイーツが勢ぞろい。どのショップも素材や製法にこだわり、ひと口ごとに幸福感が広がります。

新オープンの「あさぎり牛乳」とともに、東京ギフトパレットで“甘じょっぱ”な秋のひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♪