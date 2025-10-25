2014年にデビューし、11年めを迎えたアイドルグループ「WEST.」。そんな人気グループからメンバーの結婚発表が止まらない。「10月24日、メンバーの神山智洋さんが、所属事務所を通じて一般女性との結婚を発表しました。お相手は一般女性だといい、2025年1月に、バレーボール元日本代表の狩野舞子さんと結婚を発表した桐山照史（あきと）さんに続く、グループで2人めの結婚となりました。公式サイトには、《ファンの皆様、関係者