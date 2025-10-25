2014年にデビューし、11年めを迎えたアイドルグループ「WEST.」。そんな人気グループからメンバーの結婚発表が止まらない。

「10月24日、メンバーの神山智洋さんが、所属事務所を通じて一般女性との結婚を発表しました。お相手は一般女性だといい、2025年1月に、バレーボール元日本代表の狩野舞子さんと結婚を発表した桐山照史（あきと）さんに続く、グループで2人めの結婚となりました。公式サイトには、《ファンの皆様、関係者の皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります》と、報告とともに、今後への決意も同時につづられていました」（芸能ジャーナリスト）

結婚報告はXでも拡散されており、祝福と動揺が入り混じるファンの本音が多数寄せられていた。さらに、一部ファンの間でこんな声も聞かれているのだ。

《ペット飼ってるアイドルは女いる説が相当有力になってきた》

《やっぱどんだけ歌って踊れてもペット飼ってる男はアカンね》

神山が犬を飼っていたことから“犬を飼っている男性アイドルは彼女がいる”という説がSNS上で浮上しているのだ。

発端は、2月に放送されたバラエティ番組『見取り図じゃん』（テレビ朝日系）で、アイドルグループ「Aぇ! group」の末澤誠也が、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」で持ち出した話だった。

「末澤さんは、番組で彼女がいることを隠すアイドルの行動について赤裸々に語り、『独り暮らしでワンちゃん飼ってる芸能人、彼女いません?』と発言しました。理由として、ワンちゃんは寂しがり屋なことから、『ひとりで育てるってなると、（芸能人は）相当、家、空けることになるじゃないですか。絶対、誰かいる!』と持論を展開したのです。この放送はアイドルファンに刺さり、納得する声も多くあがっていました」（テレビ局関係者）

実際、神山は東京で独り暮らしを始め、猫と犬を飼っていた。仕事が終わってからも、ペットのためまっすぐ家に帰ると明かしていたのだ。

「今回、神山さんが結婚したことで、説の信ぴょう性が高まったと、ファンの間でまた再び話題になっているんです。これまで、Snow Manの目黒蓮さんや、SixTONESの森本慎太郎さんなど、多くの男性アイドルが、犬を飼っていると公言しています。彼らのファンはいま“もしかして、自分の推しも……”と、戦々恐々としているようですよ」（前出・芸能ジャーナリスト）

真相は不明だが、説を信じるファンが増えたのは、間違いなさそうだ。