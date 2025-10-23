“令和の大改修”といわれる大規模なリニューアルを経て、2025年7月に再びオープンを迎えた『北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）』。 庁舎内には、歴史的建造物ならではの見所がたくさん！ 今回は、「仕掛けが満載で楽しい！」と早くも話題になっている、庁舎内1階の『ISHIYA』プロデュース新店舗をご紹介します。北海道が誇る歴史的建造物「赤れんが庁舎」 画像：北海道Likers 137年の歴史をもつ、北海道の