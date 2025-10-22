けさ、福島県会津美里町で80代の夫婦が自宅の玄関先でクマに襲われ、けがをしました。警察などによりますと、きょう午前7時半ごろ、会津美里町で80代の女性がごみを出そうと自宅から外に出たところ、玄関先で体長およそ1メートルのクマに襲われました。その後、女性の「クマだ」という叫び声を聞いた80代の夫が外へ出たところ、同じクマに襲われました。2人は顔にけがをするなど、重傷とみられています。クマは逃げましたが、周辺