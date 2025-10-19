¶âÍ»Ä£¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤¬¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÅê»ñÌÜÅª¤Ç¼èÆÀ¡¢ÊÝÍ­¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÀ©ÅÙ²þÀµ¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë¡£¶âÍ»¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ°Å¹æ»ñ»º¤Î¼è°ú¤¬¹ñÆâ³°¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¶ä¹Ô¤¬³ô¼°¤ä¹ñºÄ¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°Å¹æ»ñ»º¤ÎÇäÇã¤ò¹Ô¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°È÷¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¶ä¹Ô¤ÎºâÌ³¤Î·òÁ´À­¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÄê¤Îµ¬À©¤âÀß¤±¤ëÊý¿Ë¤À¡£¶á¤¯³«¤«¤ì¤ë¶âÍ»¿³µÄ²ñ¡Ê¼óÁê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡Ë¤Îºî¶ÈÉô²ñ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎÎ¢ÉÕ¤±»ñ»º¤Î