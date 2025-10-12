新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？10月13日（月）〜10月19日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★乙女座運勢第1位！今週は「情報とタスクの交通整理」がテーマです。さまざまな情報ややるべきことが錯綜しがちですが、それを冷静に分類・整理することで、頭の中がクリアになり、効率が格段に上がります。完璧を目指すのではなく、「8割の完成度で動かす」