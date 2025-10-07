秋の訪れとともに、東海エリアに旬の甘さが広がる季節が到来！人気パティスリーの限定スイーツがずらりと並ぶデパートでのスイーツイベントや、注目のカフェでは見た目も華やかな秋限定パフェが登場。さらに、肉とスイーツの異色コラボイベントも開催されるなど、遊び心たっぷりの企画も。この秋だけの“おいしい出合い”を楽しもう！【写真で見る】東海のスイーツイベント5選！東海エリアで楽しめる秋だけの特別なスイーツイベン