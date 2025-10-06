公式YouTubeチャンネル内で言及米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が、故郷での知られざる過去を明かした。地元・富山を巡った中、幼少期時代に思いを馳せながら1時間100円の“アルバイト”に言及した。自身の公式YouTubeチャンネルの企画で、富山を訪れた八村。母校である奥田中学校でバスケ部の恩師と対面した様子や、かつて暮らしていた団地にも現れ「やばいですね。本当に」と懐かしんでいた。車での移動