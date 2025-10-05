´Ú¹ñÈ¯¤Î¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBLUE ELEPHANT¡Ê¥Ö¥ëー¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¡Ë¡×¤¬¡¢ÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥âー¥É¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¿Íµ¤K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ä·ÝÇ½¿Í¤â°¦ÍÑ¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä²ñ°÷¸þ¤±¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤â½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¡£10·î¤Ë¤Ï¿·½É¤Ë¹ñÆâ2Å¹ÊÞÌÜ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤â¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»