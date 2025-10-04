暴言や徘徊といった認知症の人が起こす「不可解な行動」に対処するにはどうすればいいのか。現役介護士のたっつんさんによる『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』（KADOKAWA）より、奇声を上げて施設を毎晩徘徊した女性（82）のエピソードを紹介する――。■認知症は「記憶障害」だけではない多くの人が「認知症」と聞いて思い浮かべるのは、「記憶障害」かもしれません。しかし、その症状は、私たち