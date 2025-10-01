昨年大好評を博した、八天堂と日本茶専門店「祇園辻利」の夢のコラボが今年も帰ってきます。芳ばしい香りが広がる「くりーむパン宇治ほうじ茶」は、パン生地とクリームにほうじ茶を贅沢に使用。上品で奥深い味わいは、一口で秋を感じられる特別な仕上がりです。数量限定のため、贈り物や自分へのご褒美に早めにチェックしてみてくださいね。 八天堂×祇園辻利の限定コラボパン 昨年も話題を集めた「くりーむ