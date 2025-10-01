八天堂×祇園辻利「くりーむパン宇治ほうじ茶」限定BOXが再登場

昨年大好評を博した、八天堂と日本茶専門店「祇園辻利」の夢のコラボが今年も帰ってきます。芳ばしい香りが広がる「くりーむパン宇治ほうじ茶」は、パン生地とクリームにほうじ茶を贅沢に使用。上品で奥深い味わいは、一口で秋を感じられる特別な仕上がりです。数量限定のため、贈り物や自分へのご褒美に早めにチェックしてみてくださいね。

昨年も話題を集めた「くりーむパン宇治ほうじ茶」が再販決定。ほうじ茶の香ばしい風味と八天堂のなめらかなクリームが絶妙にマッチし、上品な和のスイーツとして楽しめます。

秋にぴったりの一品で、お茶好きにもパン好きにもおすすめです♡

限定オリジナルBOXでギフトにも最適

商品は「コラボ限定オリジナルBOX（2個入り）」で登場。お土産やギフトとしても喜ばれる上品なパッケージは、昨年も高評価を得ました。

価格は800円（税込）と手に取りやすく、ちょっとした贈り物やシェアにもぴったりです。

販売期間：2025年10月1日（水）～ ※数量限定、予定数量に達し次第終了

販売店舗：八天堂店舗（国内常設・一部店舗を除く）

内容：2個入りBOX／展開カラー・サイズの指定はなし

季節の移ろいを感じる秋にぴったりの「くりーむパン宇治ほうじ茶」。八天堂のしっとりパンと祇園辻利のほうじ茶が織りなすコラボは、贅沢で香り高い特別なひとときを届けてくれます。

限定BOXはギフトにも最適♪ 数量限定だからこそ、この機会を逃さずぜひ味わってみてください。