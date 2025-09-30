2025年9月29日から10月13日まで、Francfrancらしい機能的でデザイン性に優れたアイテムを手頃な価格で展開するアウトレットショップ「Francfranc BAZAR」では期間限定SALEを開催中です。樹脂製食器シリーズやカウチビーズ・フロアクッションなど、人気のアイテムが10％オフでゲットできます。QOLが上がりそう...！ マット調のくすみカラーがキュートな樹脂製の食器から、「スープカップ」と「セパレートプレート M」が990円から891