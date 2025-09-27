株式会社ダイヤモンドダイニングが運営する東京・池袋「古城の国のアリス」では、2025年10月31日(金)までの期間限定で、ハロウィンアフタヌーンティー「アリスのファンタジーハロウィン アフタヌーンティーパーティ」とハロウィンディナー「Halloween in Wonderland 古城の国のハロウィンナイトへようこそ！」を開催中。【写真】絵本の扉を抜けた先には…期間限定ハロウィンメニューを展開■迷い込んだのはハートの女王が支配する