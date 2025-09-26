掃除でよく使うメラミンスポンジ。ダイソーで見つけた『高密度メラミンスポンジ（カットタイプ、3個）』が、とても優秀で驚きました！一般的なものに比べて高密度だから、丈夫でへたれにくいのが特徴。カスも出にくく掃除の手間も減り、汚れ落ちも抜群です！自由にカットでき、好きなサイズで使えるのも便利ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：高密度メラミンスポンジ（カットタイプ、3個）価格：￥110（税込）販売