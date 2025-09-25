群馬県山本一太知事は25日、前橋市職員の既婚男性とホテルで複数回面会した小川晶市長について「男女の関係がなかったとは誰も納得しない。よく考えて対応を決めたらいい」と同市で記者団に述べた。事実上辞職を促した形。