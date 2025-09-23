世界中で愛されるグミブランド「ハリボー」から、人気商品「ハッピーグレープ」がリニューアルして新登場します。3種類のグレープ味と2種類の食感を組み合わせ、なんと6通りもの楽しみ方ができる贅沢仕様に。さらにジューシー感やソフト感もアップし、より一層満足度の高いグミに進化しました♡秋のティータイムやおやつ時間を華やかにしてくれる新しい「ハッピーグレ