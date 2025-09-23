ハリボー人気グミがリニューアル♡新しい味わいと食感を楽しんで

世界中で愛されるグミブランド「ハリボー」から、人気商品「ハッピーグレープ」がリニューアルして新登場します。3種類のグレープ味と2種類の食感を組み合わせ、なんと6通りもの楽しみ方ができる贅沢仕様に。さらにジューシー感やソフト感もアップし、より一層満足度の高いグミに進化しました♡秋のティータイムやおやつ時間を華やかにしてくれる新しい「ハッピーグレープ」に注目です。

ハリボーのリニューアルで楽しめる6通りの味わい

新しい「ハッピーグレープ」には、甘み豊かな「コンコード」、爽やかな「アイレン」、バランスの良い「ロッシーモ」と、3種類のグレープ味が詰まっています。

さらに、ぷにぷに食感とふわふわ食感の2種類が組み合わさり、6通りの味わい方が楽しめるのが魅力。口に入れるたびに異なる食感と風味が広がり、飽きずに食べられるのも嬉しいポイントです♪

リニューアル記念キャンペーンも実施

リニューアルを記念して、10月1日～11月30日まで特別キャンペーンを開催。対象期間中に「ハッピーグレープ」を含む2袋を購入した方の中から抽選で1000名様に、特製ハリボークッションが当たります。

ふわふわで可愛いクッションはファン必見♡詳細は特設サイトや公式Instagramでチェックしてみてください。

新しいハッピーグレープで楽しいおやつ時間を

リニューアルした「ハッピーグレープ」は、味わいも食感もバリエーション豊かで、子どもから大人まで楽しめる逸品です。

ジューシー感たっぷりのグレープフレーバーと、ふわふわ＆ぷにぷにの新食感は、日常のおやつ時間をちょっと特別にしてくれます。

ぜひお近くのお店で手に取って、新しい美味しさを体験してみてください。