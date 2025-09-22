落ち着いた動きでスタート。対ドルはドル高受けてやや重い＝オセアニア為替概況 豪ドルドルはドル高の流れもあり、やや上値の重い展開。米FOMC直後に付けた1豪ドル=0.6707を高値にした豪ドル売りドル買いが続いている。先週末に0.6586を付けた後、0.6590台で週の取引を終え、週明けはいったん0.6604を受けたが、すぐに売りに転じ、午前中に0.6581と先週の安値を一時下回って9月10日以来の安値を付けた。その後少し戻して