シリーズ誕生25周年を迎える『相棒』。“四半世紀”という記念すべき節目を迎えるとともに、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入する。そんな25年の集大成にして新たなスタートラインとなる『相棒 season24』初回拡大スペシャルの放送が10月15日（水）に決定。さらに、初回ゲストも解禁となった。【映像】『相棒 season24』予告初回拡大スペシャルに登場するのは片岡鶴太郎、余貴美子