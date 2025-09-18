お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢(49）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、相方・内間政成（49）の姿を投稿し、話題となっている。内間はずっと丸刈りだったが、最近では髪を伸ばしており、4月には金髪にも。この日の姿も金髪でほほ笑んでいる姿で、真栄田は「丸刈りが謝罪という事は今まで23年間丸刈りだった内間が、髪を伸ばしだしたのは、長い23年間の謝罪が終わったって事か。お疲れ様」と、この日「チ