スポーツライフスタイルブランド「FILA（フィラ）」から、遊び心あふれる新作スニーカー『SUPER BUBBLE（スーパーバブル）』が2025年9月18日(木)に発売されます。丸みのあるボリューミーなデザインとカラフルな展開は、どんなコーデにも存在感をプラス♡さらにブランドアンバサダーを務めるIMP.のABCマート限定ビジュアルも公開され、ファッションと音楽の両面