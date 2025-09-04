中国人観光客が日本を訪れる目的は何か。静岡大学の楊海英教授は「中国人は、旅行中に外国の文化を学ぼうという謙虚な姿勢があまりない。奈良の大仏や京都の神社仏閣が人気なのは、失われた古代中国の文化を見たいからだ」という――。※本稿は、楊海英『中国共産党 歴史を書き換える技術』（ワニブックス【PLUS】新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／YiuCheung※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／YiuCheu