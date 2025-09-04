科学界では長い間、新たな遺伝子が複製エラー、融合、または分割により生まれると広く認識されてきました。しかし、中国の科学者は研究を通じて、自然界には全く新しい機能を持つ遺伝子が「ゼロから誕生」できることを発見しました。国際的な学術雑誌「セル」は北京時間9月2日深夜、華中農業大学科学研究チームの研究成果を発表しました。この成果は、全く新しい遺伝子が誕生する複雑なプロセスや、その遺伝子が植物の表現型に及ぼ