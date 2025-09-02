デザインの大胆刷新に「ミニプリウス」の声もトヨタは2025年9月1日、大幅改良を行った新型ハイブリッドコンパクトカー「アクア」を発表しました。デザインの大幅な変更のほか、先進機能の拡充などを図っています。【画像】超カッコイイ！ これが「新型アクア」です！ 画像で見る（30枚以上）SNSなどには早速さまざまなコメントが投稿され、話題を呼んでいます。サメ顔採用でデザイン一新した新型「アクア」アクアは2011年1