ディズニー映画『おしゃれキャット』の人気キャラクター「マリー」が、可愛いコスメになって登場します。ミルフィーの人気アイシャドウ「マイキティアイパレット」と「ミャオパウズアイシャドウパレット」が、マリーちゃん限定パッケージで発売決定。さらに限定カラーもラインナップされ、特別感たっぷり♡オンライン・店頭ともに9月から順次販売予定です。マリーと一緒にと