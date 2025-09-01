ニューストップ > 国内ニュース > 人気ウイスキー 異例の値下げ PR企画 コラボニュース 人気ウイスキー 異例の値下げ 2025年9月1日 11時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 人気ウイスキー「グレングラント アルボラリス」が異例の800円値下げを発表 スモーキーさがなく華やかな香りで、ウイスキーが苦手な人でも飲みやすい 値下げは、多くの人に魅力を知ってもらいファンを広げるための戦略という ◆グレングラント アルボラリス / 詳細はこちら 記事を読む おすすめ記事 ２４時間に欽ちゃん「見ててハラハラ」「あれ大丈夫なの？」生放送で「話が長い！」連発→会場笑いもネット「どうした？」大久保佳代子が救い 2025年8月31日 15時27分 田中圭 2カ月間の海外“ギャンブル旅”で荒稼ぎ、不倫疑惑直後の“妻子置き去り疑惑”で強まる反感 2025年8月31日 18時53分 土田晃之 ヒルナンデス！は「クビになった」と告白「文句と捉えられたんでしょうね」 2025年8月31日 19時15分 「父親のふりをする男」が5歳の娘を連れ去ろうと…ショッピングモールの“魔の構造”が生んだ、わずか5分の恐怖 2025年8月31日 8時46分 「やす子とは違う」評価上げたランナー横山裕の『24時間テレビ』“波乱の生い立ち”は同じも支持される理由とは 2025年8月31日 17時28分