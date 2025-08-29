Image: AROUND Inc こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。大型商業施設などでは正確な駐車位置を忘れて多少迷うことがありますよね。そんなプチストレスを解決してくれるのが「CARTAG」という追跡機能付きUSBアダプタ。パッと見た感じはシンプルな車載用USBアダプタですが、iPhoneの探すアプリ対応なので世界中のAppleデバイスによって愛車の現在地を