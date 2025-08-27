中国甲級（2部相当）所属の南通支雲は26日、J1・FC東京や清水エスパルスなどで監督を務めたことでも知られる日本人指導者、篠田善之氏の退任を発表した。篠田氏は現役時代、アビスパ福岡で長く活躍を続けたことから「ミスターアビスパ」として知られている人物だ。引退後は指導者として複数のJクラブを指揮し、昨年はヴァンフォーレ甲府の監督を務めていた。甲府ではJ2クラブ史上初のACLグループステージ突破にも大きく貢献した。