【東京おもちゃショー2025】 会期：2025年8月28日～8月31日 ・商談見本市（ビジネスデー） 8月28日10時～17時30分 8月29日9時30分～17時 ・一般公開（パブリックデー） 8月30日9時～17時 8月31日9時～16時 会場：東京ビッグサイト東京都江東区有明3-11-1）