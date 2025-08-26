宝島社は、玩具ブランド「宝島社トイズ」を立ち上げ、8月28日より開催される「東京おもちゃショー2025」に初出展する。

「宝島社トイズ」は子どもたちに楽しんでもらえるコンテンツを作りたいという想いから、宝島社が長年の経験とノウハウを生かし、立ち上げた玩具に特化した新ブランド。

会場では柔らかい触感が人気の「ぷにゅっとのびる! わくわくハッピーうんちーず」の新作をはじめ、にぎって楽しめる新幹線のマスコットや女子に大人気の「エスターバニー」グッズなどの出展を予定している。

新商品を展示・体験いただけるブースの設置を予定している。

ブランドを手がける編集局⾧ 清水弘一氏のコメント

「宝島社トイズ」は、社会に驚きと楽しさをたくさん提供してきた出版社の宝島社が始めた新しいチャレンジです。小さなお子様にもドキドキワクワクを体験してもらいたい!いつでも「ファンファン」（FINE＆FUN）でいてもらいたい!という気持ちから、元気になる、楽しめる驚きグッズの開発を始め、「宝島社トイズ」という玩具ブランドが誕生しました。メインの玩具は、カプセルトイやくじのように、パッケージを開けるまで中身がわからないブラインド商品ですが、とにかく「宝島社トイズ」の商品は「アタリ」が出る確率が圧倒的に高いです。「アタリ」が出る確率、衝撃の71％超え!の玩具も発売されます。今後も常に驚きを提供したいと思っています。これからも期待していてください。

