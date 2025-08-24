µåÃÄÈ¯É½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×¤ËÆþ¤ê¡¢¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥§¡¼¥ÄÅê¼ê¤¬¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥¹¥Í¥ë¤Ï¡¢7²ó2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤âÉé¤±Åê¼ê¤Ë¡£»î¹ç¸å¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï»Ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥¤¥ê¡¼É×¿Í½Ð»º¤Î¤¿¤á¤Ëµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¼èºà¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë