ロッテリア（東京都港区）のハンバーガーショップ「ロッテリア」が、キングサイズのバーガーをお得な価格で提供するキャンペーン「ロッテリア 肉（29）の日」を8月27日から期間限定で実施。今回は「キング牛カルビBBQパイン絶品チーズバーガー」が発売されます。8月31日まで販売同商品は、3枚重ねた牛肉100％のパティに、鉄板で焼いたパインや、甘めのソースで味付けした牛カルビ肉、自社製ベーコンを合わせ、フルーティーかつ