ロッテリア（東京都港区）のハンバーガーショップ「ロッテリア」が、キングサイズのバーガーをお得な価格で提供するキャンペーン「ロッテリア 肉（29）の日」を8月27日から期間限定で実施。今回は「キング牛カルビBBQパイン絶品チーズバーガー」が発売されます。

8月31日まで販売

同商品は、3枚重ねた牛肉100％のパティに、鉄板で焼いたパインや、甘めのソースで味付けした牛カルビ肉、自社製ベーコンを合わせ、フルーティーかつスモーキーな風味が特長の「BBQソース」、4種類のチーズをブレンドした「とろ〜りチーズソース」などとともに、“ふんわりもっちり食感”のバンズで挟んだ一品。ボリューム満点のハワイアンバーガーとなっています。価格は1290円（以下税込み）。

なお、牛肉100％パティとレッドチェダーチーズを4枚ずつ重ね、「とろ〜りチーズソース」などとともにバンズで挟んだ「キング 絶品チーズバーガー」も同日から販売。価格は1390円です。

一部店舗を除く204店舗（8月21日時点）で、8月31日まで販売されます。