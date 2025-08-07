きょうは、日本時間午後８時に英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果や議事録に加え、金融政策報告も発表され、さらに同午後８時半にはベイリー総裁の会見も行われるスーパーサーズデーとなっている。市場では政策金利は現行の４．２５％から４．００％に０．２５％引き下げられることが確実視されている。０．２５％の利下げは織り込み済みで、声明や票の分かれ具合、金融政策報告、ベイリ