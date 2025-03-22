南米各地で行われている2026年ワールドカップに向けた南米予選。ブラジル代表は21日に行われたコロンビア戦に2-1で勝利した。重傷が癒えたネイマールは1年以上ぶりに招集されたが、コンディション不良のために代表活動を辞退している。エース不在となった一戦で、伝統の背番号10を背負ったのは、レアル・マドリーに所属するロドリゴ。24歳のスターはネイマールから直々に後継者指名を受けており、これまでも偉大な先輩が不在時には