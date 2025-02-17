[2.16 プレミアリーグ第25節](Tottenham Hotspur Stadium)※25:30開始<出場メンバー>[トッテナム]先発GK 1 グリエルモ・ビカーリオDF 4 ケヴィン ダンソDF 23 ペドロ・ポロDF 24 ジェド・スペンスDF 33 ベン・デイビスMF 10 ジェームズ・マディソンMF 15 ルーカス・ベリバルMF 30 ロドリゴ・ベンタンクールFW 7 ソン・フンミンFW 11 マティス・テルFW 21 デヤン・クルゼフスキ控えGK 31 A. KinskýDF 13 デスティニー・