インターネット上で記事を書き込んだり閲覧したりコメントをつけたりできる電子掲示板(BBS:Bulletin Board System)の共同開発者であるウォード・クリステンセン氏が、2024年10月11日に自宅で亡くなっていたところを発見されました。78歳でした。Ward Christensen, BBS inventor and architect of our online age, dies at age 78https://arstechnica.com/gadgets/2024/10/ward-christensen-bbs-inventor-and-architect-of-our-onl