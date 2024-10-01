モデルのpecoが2024年9月30日、自身のInstagramを通じて、2023年7月に急逝した元夫でタレントのryuchellさんの誕生日を祝った。pecoは「昨日は息子といっしょに、りゅうちぇるのすきなチョコケーキを作った…けど、分量も型の大きさもいろいろ間違えて、とんでもなく薄いケーキ（もはや柔らかいクッキー）ができたから、カットして重ねたらまぁまぁなんとかひとりぶんに…？笑」と、息子との愛情あふれるエピソードをつづった。pec