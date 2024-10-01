俳優の唐田えりかが自身のインスタグラムを更新し、Netflixシリーズ『極悪女王』のオフショットを大量に公開した。1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こした稀代の悪役レスラー、ダンプ松本（主演・ゆりやんレトリィバァ）の半生をオリジナル脚本で描く同作で、唐田が長与千種を、剛力彩芽がライオネス飛鳥を演じており、2人は作品のために10キロ増量して撮影に臨んだことも話題になっている。投稿では、撮影の裏