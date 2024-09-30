お笑い芸人のあばれる君が自身のInstagramを更新し、塁審デビューを果たしたことを報告した。あばれる君は「塁審デビュー果たしました。」と綴り、5枚の写真を投稿。この投稿には、ファンから「ベテランの風格があります」といった称賛の声や、「ウチのチームの時も、是非塁審お願いします」といったリクエストも寄せられていた。今年2月には自身のX（旧ツイッター）で、「少年野球の審判講習受けてきたぜ」と告白し、審判員証の写