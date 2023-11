by Harlan Thomas写真家のハーラン・トーマス氏がカナダ・アルバータ州で「オレンジ色のオーロラ」の写真を撮影することに成功しました。オーロラは大気中の原子や分子から色を得るため、通常、オレンジ色になることはないのですが、太陽嵐の影響でこのような光景を見られる環境が整ったと考えられています。Spaceweather.com THE MYSTERY OF ORANGE AURORAShttps://www.spaceweather.com/archive.php?view=1&day=25&month