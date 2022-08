恐竜が陸地の覇者となる前から海を泳いでいたサメは、生物の99%が絶滅した最後の大量絶滅を含め、「ビッグ5」と呼ばれる5回の大量絶滅のうち4回を生き延びてきました。これほど長くサメが繁栄を続けている秘密を、科学系ニュースサイトのLive Scienceが解説しています。Sharks are older than the dinosaurs. What's the secret to their success? | Live Sciencehttps://www.livescience.com/secret-to-sharks-success-evolution