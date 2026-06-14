「TRINITY FUND」（トリニティ ファンド）の第9号ファンドが06月19日(金)午前10時より先着順で募集開始予定！

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株式会社WALLMATE不動産

総合不動産事業を行う株式会社WALLMATE不動産（ウォールメイト不動産、本社：東京都港区赤坂、代表取締役：白川 巴里、以下「当社」）が提供する不動産特定共同事業、「TRINITY FUND」（以下、「トリニティファンド」）において、第9号ファンドとなる「TRINITY FUND 9号」が、2026年06月19日(金)午前10時より、先着順にて募集開始いたします。



なお、商品概要ページは募集開始と同日に公開されますので、ぜひ楽しみにお待ちいただけますと幸いです。


【トリニティファンドのホームページはこちら】(https://trinityfund.jp/)



ご不明点・ご質問等はメールやお電話、公式LINEや公式Xからでもお問い合わせ可能です！


お気軽にお問合せ下さい。


メールアドレス：trinityfund@wallmate.co.jp


TEL：03-5544-9760（ファンド事業部直通）


TRINITY FUND HP　　　：https://trinityfund.jp/


TRINITY FUND 公式X 　 ：https://x.com/trinity_fund_


TRINITY FUND 公式LINE：https://lin.ee/FM4l1nW




物件情報・スケジュール

「TRINITY FUND 9号」は東京都三鷹市井口1丁目に所在する土地1筆と建物（収益アパート）を対象としたファンドとして、2026年06月19日(金)午前10時より募集を開始いたします。


【三鷹市井口1丁目PJ】


所在　　　　　　：東京都三鷹市井口1丁目（所在地詳細は別紙資料にてご確認いただけます）


交通　　　　　　：中央線／西武多摩川線『武蔵境』駅徒歩15分


土地面積　　　　：約167平方メートル


建物面積　　　　：96.30平方メートル


築年数　　　　　：築38年


総戸数　　　　　：5部屋


間取り　　　　　：1DK × 4部屋・3LDK × 1部屋



募集期間　　　　：2026年06月19日～2026年07月17日


運用期間　　　　：2026年07月24日～2027年01月23日


出資総額　　　　：8,500万円


募集総額　　　　：7,650万円


弊社劣後出資割合：10%


最低出資可能額　：50万円（1口）


募集方式　　　　：先着順


※先着順の為、早期に募集を終了する可能性もございます。ご了承ください。


配当　　　　　　：償還時一括



不動産鑑定士による鑑定評価の有無：有


※本件鑑定評価書は、弊社が購入するにあたっての時価評価・各種遵法性のチェックの為に取得しております。



商品概要ページは募集開始と同日に公開されますので、ぜひ楽しみにお待ちいただけますと幸いです。


【トリニティファンドのホームページはこちら】(https://trinityfund.jp/)


会社概要

社名：株式会社WALLMATE不動産


所在地：東京都港区赤坂2丁目3-5 赤坂スターゲートプラザ15階


代表者：代表取締役 白川 巴里


設立：2015年3月


資本金：1億円


事業内容：売買仲介業／賃貸仲介業／不動産管理業／不動産開発事業／不動産投資事業／損害保険代理業／一級建築士事務所


HP：https://wallmate-holdings.co.jp/