「TRINITY FUND」（トリニティ ファンド）の第9号ファンドが06月19日(金)午前10時より先着順で募集開始予定！

株式会社WALLMATE不動産

総合不動産事業を行う株式会社WALLMATE不動産（ウォールメイト不動産、本社：東京都港区赤坂、代表取締役：白川 巴里、以下「当社」）が提供する不動産特定共同事業、「TRINITY FUND」（以下、「トリニティファンド」）において、第9号ファンドとなる「TRINITY FUND 9号」が、2026年06月19日(金)午前10時より、先着順にて募集開始いたします。

なお、商品概要ページは募集開始と同日に公開されますので、ぜひ楽しみにお待ちいただけますと幸いです。

【トリニティファンドのホームページはこちら】(https://trinityfund.jp/)

ご不明点・ご質問等はメールやお電話、公式LINEや公式Xからでもお問い合わせ可能です！

お気軽にお問合せ下さい。

メールアドレス：trinityfund@wallmate.co.jp

TEL：03-5544-9760（ファンド事業部直通）

TRINITY FUND HP ：https://trinityfund.jp/

TRINITY FUND 公式X ：https://x.com/trinity_fund_

TRINITY FUND 公式LINE：https://lin.ee/FM4l1nW

物件情報・スケジュール

「TRINITY FUND 9号」は東京都三鷹市井口1丁目に所在する土地1筆と建物（収益アパート）を対象としたファンドとして、2026年06月19日(金)午前10時より募集を開始いたします。

【三鷹市井口1丁目PJ】

所在 ：東京都三鷹市井口1丁目（所在地詳細は別紙資料にてご確認いただけます）

交通 ：中央線／西武多摩川線『武蔵境』駅徒歩15分

土地面積 ：約167平方メートル

建物面積 ：96.30平方メートル

築年数 ：築38年

総戸数 ：5部屋

間取り ：1DK × 4部屋・3LDK × 1部屋

募集期間 ：2026年06月19日～2026年07月17日

運用期間 ：2026年07月24日～2027年01月23日

出資総額 ：8,500万円

募集総額 ：7,650万円

弊社劣後出資割合：10%

最低出資可能額 ：50万円（1口）

募集方式 ：先着順

※先着順の為、早期に募集を終了する可能性もございます。ご了承ください。

配当 ：償還時一括

不動産鑑定士による鑑定評価の有無：有

※本件鑑定評価書は、弊社が購入するにあたっての時価評価・各種遵法性のチェックの為に取得しております。

商品概要ページは募集開始と同日に公開されますので、ぜひ楽しみにお待ちいただけますと幸いです。

【トリニティファンドのホームページはこちら】(https://trinityfund.jp/)

会社概要

社名：株式会社WALLMATE不動産

所在地：東京都港区赤坂2丁目3-5 赤坂スターゲートプラザ15階

代表者：代表取締役 白川 巴里

設立：2015年3月

資本金：1億円

事業内容：売買仲介業／賃貸仲介業／不動産管理業／不動産開発事業／不動産投資事業／損害保険代理業／一級建築士事務所

HP：https://wallmate-holdings.co.jp/