IKK×香港の大手旅行会社「EGL Tours」とパートーシップ締結、インバウンドウエディングを開始。

アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

アイ・ケイ・ケイ株式会社※（本社：佐賀県伊万里市新天町、代表取締役社長：中嶋 大祐）は香港の大手旅行会社「東瀛遊旅行社有限公司（EGL Tours Company Limited）」とパートナーシップ締結したことをお知らせいいたします。※アイ・ケイ・ケイ株式会社はゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、全国に展開し、そのほか食品事業や人財事業など複数の事業を運営するアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市新天町、代表取締役社長COO：中嶋 大祐、以下IKKHD）の事業会社です。

提携の背景・目的

当社は「ゲストハウスウエディング」を国内17都市に22店舗、インドネシア共和国、ジャカルタにも6店舗を展開しておりウエディングという文化を通して、「ご縁ある人々の笑顔のために」を実現しております。

EGL Toursは、香港初のメインボード上場旅行会社として、日本旅行分野において確かな地位を有し、近年は大阪・沖縄でのホテル事業展開などを通じ、事業の幅を広げています。

EGL Toursのウェディングブランド「Love’s On」は、香港で15年以上にわたり海外挙式を手がけてきた実績を持ち、日本式のきめ細やかなサービス精神を大切にしています。

近年、増加を続ける訪日外国人旅行者の間では、買い物を主目的とする「モノ消費」から、日本ならではの文化や体験を重視する「コト消費」へと関心が移行しています。こうした流れの中で、日本でウエディングを挙げたいと考える海外カップルからの問い合わせや需要も着実に高まっています。

当社では、今後インバウンド市場における体験型価値の重要性がさらに高まり、海外旅行における最上級の体験の一つとして「おもてなしウエディング」が拡大していくと見込んでおり、こうした背景を受け、このたび海外旅行会社EGL Toursとパートナーシップ締結し、インバウンド向けウエディング事業を本格的に展開する運びとなりました。

本提携により、顧客満足を追求し、当社のゲストハウスウェディングのノウハウに、EGL Toursのウェディング企画力や送客サポート体制を掛け合わせ、香港・マカオ・中国の方々に向けて当社ならではのおもてなしウエディング体験を提供してまいります。

インバウンドウェディング事業の概要

インバウンドウェディングは、福岡県内の会場を対象とします。平日を中心に実施し、国内と同様に挙式・披露宴・ウェディングケーキ・料理・ヘアメイク等を含む、ゲストハウスウェディングを提供予定です。当社ならではの自然に囲まれた非日常的なロケーションや日本食材を使用した和洋折衷コース料理など、日本のホスピタリティの高さが感じられるウエディングをお客様のニーズに合わせてプランニングしていきます。

＜対象会場＞

福岡県 福岡市：ララシャンス博多の森（https://www.ikk-wed.jp/hakatanomori/）

本件に関する報道関係からのお問い合わせ先

アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

経営企画室

Tel.050-3539-1122

Fax.092-937-7031

info-ir@ikk-grp.jp

〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5

会社概要

[社名] アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

[証券コード] 2198東証プライム

[住所] 佐賀県伊万里市新天町722-5

[設立] 1995年11月1日

[資本金] 351百万円

[代表者] 代表取締役社長 中嶋 大祐

[売上高] 2025年10月期連結売上高22,455百万円

[ホームページ] https://www.ikk-grp.jp/

[事業内容]

グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供

[グループ会社] アイ・ケイ・ケイ株式会社

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA

アイケア株式会社

株式会社明徳庵

Ambihone株式会社

アイ・ケイ・ケイユナイテッドリンク株式会社